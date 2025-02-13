Milli Savunma Bakanlığı 'ndan haftalık basın bilgilendirmesi geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir" dendi, gerektiği takdirde bölgedeki birliklerde konuş değişikliği olabileceği ifade edildi.

EUROFİGHTER'DA SON DURUM NE? METEOR FÜZESİNE MUADİL GÖKHAN FÜZESİ GELİYOR Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envantere katılması planlanıyor. MSB kaynakları, "Bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız" duyurusu yaptı. Yunanistan'ın Türkiye 'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine sert tepki gösterildi.

MSB, Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine sert tepki gösterdi (Takvim.com.tr)



Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

Son bir hafta içerisinde 56 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 377 oldu.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişi yakalandı, 1799 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı 8 bin 181'e yükseldi.

(Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin) Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız.

(Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlere ilişkin) Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Suriye'ye Askeri Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz.

(Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine ilişkin) Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir.

