Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz

Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif (Fotoğraf: AA)

Şerif'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanı her zaman mazlumların hakkını savundu. Siz sesinizi yükselttiğinizde dünya bunu net bir şekilde duyuyor. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası yakından takip etti. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sizler her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında oldunuz. Biz de Türkiye'nin istediği gibi her zaman Kıbrıs meselesine destek verdik. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduk.