Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya ve Endonezya'nın ardından Pakistan'a gitti.
Pakistan'da resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili anlaşmaların imza törenine katıldı. İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandı.
ŞERİF'TEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: MAZLUMLARIN SESİ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'dan övgüye bahsetti. Erdoğan'ın mazlumların hakkını savunduğuna dikkat çeken Şerif, "Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif (Fotoğraf: AA)
Şerif'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanı her zaman mazlumların hakkını savundu. Siz sesinizi yükselttiğinizde dünya bunu net bir şekilde duyuyor. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası yakından takip etti. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sizler her zaman işgal altındaki bölgedeki halkın yanında oldunuz. Biz de Türkiye'nin istediği gibi her zaman Kıbrıs meselesine destek verdik. Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduk.
Başkan Erdoğan ve Şerif, fidan dikimi gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)
Ticaret yatırım, stratejik yatırım konusunda onlarca mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladık. İmalat, sanayi noktasında bütün bu girişimlerin yapılması bizi mutlu ediyor. Bu noktadaki kararlılığımız umarım devam eder."