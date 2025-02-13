Santorini’den kaçış sürüyor: Birçok emlak satışa çıkartıldı!

Yunan adaları Santorini ve Amargos, büyük depreme hazırlanırken binlerce kişi bölgeyi terk etti. Sallantıların bir yanardağ patlamasına neden olup olmayacağı konusu ise henüz belirsiz. Fransız Le Monde gazetesine konuşan Fransız bilim insanları, korkuları daha da arttırdı.

Grenoble Üniversitesi'nden Florent Brenguie, "Depremin aktif bir fay üzerinde, yerkabuğunun inceldiği ve batan bir havza oluşturduğu bir bölgede meydana gelmiş olması, depremin tektonik bir kaynağı olduğunu düşündürebilir. Ancak depremlerin spesifik dizilimi, volkanik sıvıların fay bölgesine enjekte edilmesi gibi gizli bir süreci akla getiriyor. Kayganlaştırıcı görevi gören bu sıvılar plakaların hareket etmesine neden olabilir" dedi.