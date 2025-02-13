Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı. Liderler daha sonra iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Erdoğan ile Şerif ortak basın toplantısı düzenliyor...

Açıklamaların detayları gelecek...

Başkan Erdoğan ve Şerif, fidan dikimi gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)