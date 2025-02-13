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Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu kapsamındaki son duruğu Pakistan oldu. Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:56
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu kapsamında Malezya ve Endonezya'nın ardından Pakistan'a gitti.

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    Başkan Erdoğan, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

    Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı. Liderler daha sonra iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

    Erdoğan ile Şerif ortak basın toplantısı düzenliyor...

    Açıklamaların detayları gelecek...

    Başkan Erdoğan ve Şerif, fidan dikimi gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ve Şerif, fidan dikimi gerçekleştirdi (Fotoğraf: AA)