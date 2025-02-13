Sağlık turisti akın etti: Estetik ve saç ekiminde dünyanın gözü Türkiye’de!

Türkiye, sağlık turizminde zirveye oynuyor. Hem sağlık turisti sayısında hem de bu alanda elde edilen gelirde büyüme devam ediyor. Dünya basını da Türkiye'yi bu açıdan yakından takip ediyor. Alman ve Fransız medyası, Türkiye'nin özellikle estetik operasyonlarda ve saç ekiminde, teknolojisi ve başarılı doktorlarıyla dikkat çektiğini yazdı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon sağlık turisti başta İstanbul ve Antalya olmak üzere toplam 10 kente akın etti. 3 milyar 500 milyon dolar civarında bir gelir elde eden Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir gelire ulaşacağı ifade edildi. Onkolojik cerrahi veya kemoterapi hizmetleri de yurt dışından büyük talep görürken, yeni yatırımlar Türkiye'nin bu konuda kısa sürede açık ara zirveye çıkacağını gösteriyor.