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Son dakika: Gara'ya hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, terörü kaynağında yok etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:28
Son dakika: Gara’ya hava harekatı! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Terör örgütü PKK için mutalk son yaklaşıyor. Yurt içinde barınma imkanı bulamayan teröristler yurt dışında Mehmetçiğin çelik yumruğuyla darmadağın oluyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    "TERÖR HEDEFLERİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.

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