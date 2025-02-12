İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.