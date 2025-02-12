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İstanbul'da gemi trafiğine sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Öte yandan Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri de sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 08:47
İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

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    İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

    İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)

    Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi, oluşan yoğun sisten dolayı adeta gözden kayboldu.

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

    İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

    İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

    07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi

    07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi

    07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi

    İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini azalttı (DHA)

    Küçüksu-İstinye Hattı

    İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

    Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

    Çengelköy-Kabataş Hattı

    Üsküdar-Aşiyan Hattı

    Bilgilerinize sunarız.

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