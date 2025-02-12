CHP'li belediyelere "Terör” baskını:10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kent uzlaşısına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 belediyedeki CHP'li iki başkan yardımcısı ve CHP'li bazı meclis üyelerinin gözaltına alınması talimatını verdi.

Polis, "PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirme yapıldığı" iddiaları üzerine bu isimler için operasyon düzenledi. Bu kapsamda CHP'li Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.S. ve HDK mensubu olduğu tespit edilen yine Beyoğlu Belediyesi'yle bağlantılı şüpheli İ.P. gözaltına alındı.

ZEYDAN'A CEZA

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs" suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Bunun üzerine polis, Van'da belediye çevresi ile kentte yoğun güvenlik önlemi aldı.