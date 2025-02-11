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Sarallar suç örgütü üyesine yardım ettiği iddia edilen Kenan Koçak'ın çelişkili ifadesi ortaya çıktı!

Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışına yardım etti. “Biz Yunanistan'a tatile geldik, şahşı tanımıyorum." dedi. Ama ifadesinde çelişkiler dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Sarallar suç örgütü üyesine yardım ettiği iddia edilen Kenan Koçak’ın çelişkili ifadesi ortaya çıktı!

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    İstanbul Ataşehir'de Ener Aktaş'ın evinde 15 Ocak'ta buluşan polis müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Sarallar Suç Örgütü'nün üyesi Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, iki ayrı araçla aynı gün Yunanistan'a gitmek için İpsala'ya geldi.

    Burada polis müdürü yanlarından ayrılırken diğer üç kişi sınırdan geçti. İddiaya göre ekip, geçişe kapalı kapıdaki görevlilere baklava kutusu içinde rüşvet verdi. Yunanistan'a giren Koçak, aynı gün Aktaş ise bir gün sonra Türkiye'ye geri geldi.

    "KENDİSİNİ ELE VERDİ"
    Yıldırım'ı yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi. Hepsi cezaevine gönderildi. Koçak'ın savcılıkta verdiği ifade dikkat çekti. "Yıldırım'ı tanımam. Biz Ener ile Yunanistan'a iki günlük tatil için gittik. Yıldırım'ı Yunan polisi içeriye almadı" dedi. Koçak'ın "iki günlük tatil için gittik" ifadesine rağmen, aynı gün birkaç saat sonra geri dönmesini, kendisini ele verdi.

    Sarallar suç örgütü üyesini Yunanistana kaçırmışlardı! Şarkıcı Merve Özbeyin eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktıSarallar suç örgütü üyesini Yunanistana kaçırmışlardı! Şarkıcı Merve Özbeyin eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktı
    Sarallar suç örgütü üyesini Yunanistan'a kaçırmışlardı! Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktı
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