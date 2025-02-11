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Rüşvet iddiaları üzerine CHP'nin şüpheli kurultayı mercek altında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Özgür Özel seçilsin diye delegelere rüşvet dağıtıldı” iddiaları üzerine CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için inceleme başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Rüşvet iddiaları üzerine CHP’nin şüpheli kurultayı mercek altında!

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    CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı, 3-4 Kasım 2023'te yapıldı. Özgür Özel, ilk turda 18, ikinci turda ise 276 oy farkıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak CHP'nin koltuğunu kaptı. Bu kurultayın İBB Başkanı İmamoğlu aracılığı ile delegelere para dağıtılarak kazanıldığı iddiası ortaya atıldı.

    Sosyal medya hesabından bu iddiaları paylaşan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, yaptığı açıklamada "En az 150 delege İmamoğlu tarafından satın alındı. Delegelere 5 ila 30 bin dolar arasında para ödendi. Kurultay Kılıçdaroğlu'nun hakkıydı" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan da zaman zaman bu kurultayın şaibeli olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a cevap veremeyen CHP yönetimini suçladı.

    İFADE VERECEKLER
    "Açıklama yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir. O zaman başka bir şey var demektir burada" yorumunu yaptı. Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kurultay hakkında "inceleme" kararı aldı. Bu kapsamda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi de 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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