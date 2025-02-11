Bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu son yolculuğuna uğurlandı!

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy pazarında yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti.



Minguzzi için dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin naaşı kılınan cenaze namazı sonrası cenaze arabasına taşındı. Bu sırada anne Yasemin Akıncılar'ın son kez tabuta sarılarak öptüğü görüldü.



Minguzzi'nin arkadaşı Berk Demir, "O gün elinde kaykay vardı. O kaykayı bulamadık. İnşallah bulacağız. O kaykay bizim için de çok değerli. Ahmet iyi bir arkadaş bizim için" diye konuştu.

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