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Arap Süleyman'ın mirasında sona geliniyor!

Antalya’da kentin en önemli yapılarının bulunduğu 6 milyar dolarlık arazinin miras davasında çözüme yaklaşıldı. Mirasçıların avukatı, belediye başkanlarıyla görüşüp uzlaşıldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Arap Süleyman’ın mirasında sona geliniyor!

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    Antalya'da 1800'lü yıllarda yaşadığı ifade edilen Arap Süleyman'ın kentin en merkezi noktasındaki arazisi için devam eden miras sürecinde sona gelindi.

    Mirasçıların avukatı Muhtar Kızıltan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalyaspor Vakfı yöneticileriyle görüşmeler sonucunda kamu yararı esas alınarak söz konusu arazideki mirasçıların mağduriyetlerinin giderilmesi için hukuki düzenlemeler yapılmasına çalıştıklarını söyledi.

    Mirasa konu araziden bugün alışveriş merkezi, çok sayıda ünlü otel, stadyum, adliye, devlet hastanesi ve kamu binaları bulunduğunu anlatan avukat Kızıltan, "Yasaya uygun olmayan biçimde kamulaştırma yapmadan resmi makamlarca tesisler kurulmuş" diye konuştu.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Kızıltan, Antalyaspor Vakfı'nın sürece dahil olarak çalışmaların olumlu sonuçlanmasına katkı verdiğini belirtti.

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