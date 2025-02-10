Teröristbaşı Abdullah Öcalan: "PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum"

DEM Parti heyetinin İmralı'ya yaptığı ikinci ziyaretin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvetmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarına göre; Öcalan'ın örgütün dayatmalarına izin vermediği öğrenildi. Hatta örgüte mesaj gönderip "PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum" görüşünü bildirdiği kaydedildi.

TSK GÖZ AÇTIRMIYOR

Milli Savunma Bakanlığı K. Irak'ta 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, "Güçlüyüz, kararlıyız. TSK aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" ifadesini kullandı.