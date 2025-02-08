Soykırımcı Netanyahu normalleşme sürecine skandal yanıt: Filistin Suudi Arabistan’da kurulabilir

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulama kararı aldı. Trump, skandal açıkmalarına da devam etti. Gazze'deki Filistinliler'in komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok" dedi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" dedi.

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