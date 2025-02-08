MHRS’de yeni dönem! Hastane randevuları derdi bitiyor: Aile hekimleri sisteme dahil edildi

Yeni değişimle Aile Hekimleri hastane randevu sistemine dahil edildi. Şikayeti olan hastalar önce aile hekimine başvuruyor. Aile hekimi gerekli görürse hastasını geniş imkanlı ve gelişmiş tetkikler için kamu hastanelerine yönlendiriyor.



En büyük sorunlardan biri olar 'randevu'yu da aile hekimi alıyor. Yeni sistemle aile hekimliği bilgi sistemleri üzerinden mamografi, akciğer grafisi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve kan tahlilleri gibi tetkik istemeler yapılabiliyor. Ayrıca yeni SGK düzenlemesine göre kronik hastalar hastanede reçete edilmesi gereken bazı ilaçları yazdırmak için de hastane zorunluluğu kalktı.

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