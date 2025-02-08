PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de adaylık tartışmaları kızışıyor: Üçlü görüşme öncesi Yavaş'tan flaş açıklama!

CHP’de oklar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekildi. Kriz daha da derinleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Özgür Özel’e “Yedek aday olmam” dediği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
CHP’de adaylık tartışmaları kızışıyor: Üçlü görüşme öncesi Yavaş’tan flaş açıklama!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları adeta savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyelerinin oylarıyla belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti.

    İmamoğlu oylamaya sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirttti. Yavaş'ın rest çekerek "Yedek aday olmayacağını" söylediği de iddia edildi. Üç ismin yarın bir görüşme yapacağı öğrenilirken, Yavaş kameralar karşısına geçti. "Aday mısınız" sorularına ısrarla yanıt vermemesi dikkat çekti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
    ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Trump Gazze’ye emlak dedi: Acelemiz yok
    Kardelenler
    Emekli ikramiyesine 4’lü formül: Bayram ikramiyesi artacak mı? Hangi rakamlar konuşuluyor?
    ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Evlenenlere en az 86 bin 814 TL! İşte 24 maaşlık toplu ödemenin detayları...
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye şaibeli kurultay tepkisi: Sükut ikrardan gelir! Hançer açıklaması adaylık bombası: Niye acele ediyoruz?
    Türkiye’de 5 haneden 1’i tek yaşıyor: Yalnızlık artıyor! Devlet harekete geçti: 81 ilde evlilik desteği devrede
    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devraldı: El ele yeni zaferlere!
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi
    Kayıp iş insanı cinayete kurban gitmiş! Detaylar kan dondurdu! Plan yapmışlar
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Yıllar önce basıldı yeniden yayınlandı: Casuslardan korunma! İngiliz propagandası 97 yıllık raporda!
    Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah suikastının görüntüleri ortaya çıktı!
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!