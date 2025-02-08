CHP’de adaylık tartışmaları kızışıyor: Üçlü görüşme öncesi Yavaş’tan flaş açıklama!

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları adeta savaşa dönüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyelerinin oylarıyla belirleneceğini açıklamasıyla daha da derinleşti.



İmamoğlu oylamaya sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirttti. Yavaş'ın rest çekerek "Yedek aday olmayacağını" söylediği de iddia edildi. Üç ismin yarın bir görüşme yapacağı öğrenilirken, Yavaş kameralar karşısına geçti. "Aday mısınız" sorularına ısrarla yanıt vermemesi dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN