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Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Batı medeniyetinin sona yaklaştı!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, dünyada gidişatın kötü olduğunu belirterek, "Batı medeniyetinin sona yaklaştığı, duvara doğru gittiği bu dönemeçte karşımızda bu medeniyet nöbetini devralmak için bir fırsat kendini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız bu medeniyet nöbetini devralma yolunda aslında bize istikamet çizdi, Türkiye Yüzyılı." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 20:29 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 20:29
Bilal Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Batı medeniyetinin sona yaklaştı!

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    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023'te İlim Yayma Vakfının 50. yılını geride bıraktıklarını, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 50. yılda yapacakları birçok işten vazgeçtiklerini söyledi.

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)

    Bunun yerine sivil toplum kuruluşlarıyla deprem bölgesi için seferber olduklarını belirten Erdoğan, bölgede 36, İstanbul'da 14, Afrin'de 1 olmak üzere 51 İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphanesini okullarda kurduklarını kaydetti.

    Erdoğan, bu sayede kütüphaneyi kullanan çocukların da İlim Yayma Vakfını tanıma fırsatı bulacağını ifade ederek, İlim Yayma'nın, ihlasla ve samimiyetle çıkılmış bir yol olmasından dolayı bilinmesinin önemli olduğunu anlattı.

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    Gazze'de İsrail tarafından soykırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bu soykırımla dünya hesaplaşacaksa bir daha böyle bir şeyin olmaması sağlanacaksa o zaman Gazze'yi şimdi Amerika turistik bölge mi yapacak, ne yapacak? Hikaye, bakalım göreceğiz, yapabilecek mi yapamayacak mı? Gazze'deki insanların evlerinin, hastanelerinin, okullarının, camilerinin kim tarafından yapılması lazım biliyor musunuz? İsrail tarafından yapılması lazım. Normalde savaşın kusurlusuna savaş tazminatı ödettirilir. Bütün dünya tarihinde savaşın kusurlusu kimse ya kazanan onu ona yaptırır ama bugünün şartlarında dünyada Birleşmiş Milletler varsa, uluslararası hukuk kuralları varsa, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı varsa bunların İsrail Devleti'ni savaş tazminatı ödemeye ve Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmesini icmal etmesi gerekir ki kimin malı kıymetli bu dünyada, bir daha yıkmasın. Malı kıymetli olduğu için ona yaptırabilirsek bir daha da yıktırmayız inşallah."

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)

    Erdoğan, Gazze'deki durumun ilk başladığında Türkiye'nin diplomatik adımlar attığını ve görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatarak, Türkiye'nin maksadının 55 Müslüman ülkenin aynı adımları atması yönünde olduğunu dile getirdi.

    Müslüman ülkelerin aynı adımları atması durumunda İsrail'in soykırıma devam edemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yapılan toplantılarda İslam dünyasını ortak adım atmaya ikna edemediğini söyledi.

    Bilal Erdoğan, sonrasında Türkiye'nin İsrail'le bütün ticaretini kestiğini aktararak, "İsrail'le ticaretinden cari fazlası olan ülkeyiz. Yani ticari olarak İsrail'le ticaretten Türkiye'nin menfaati var, İsrail'e nazaran. İsrail'le ticareti keserek 3 milyar doların üzerinde cari fazlamızdan feragat ettik. Türkiye bunu yapabilir. Daha fazlasını yapabilmemiz için daha fazlasını yapmaya muvaffak bir millet olmamız da lazım." ifadelerini kullandı.

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (AA)

    AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok meselenin hamdolsun normalleşmesini, bunu karşı devrim olarak değerlendirenler, maalesef Türkiye'yi anormalleştirenler; herhangi karşı devrim falan yok. Ülke normalleşiyor. Yeniden milletin ülkesi haline geliyor. Bu gerçek. Bu gerçekleşirken ne oldu? Bugün alnı secdeye giden, 5 vakit namaz kılan, yönü kıble olan, bir yabancı dil değil, birkaç tane bilen, dünyanın birçok ülkesini bilen değil, oralarda üniversite okumuş, yüksek lisans, doktora yapmış ondan sonra şu anda her ne kariyer içerisinde olursa olsun, İlim Yayma'da, Ensar'da, TÜGVA'da, TÜRGEV'de şurada burada hizmetin parçası olan insanların olduğu bir Türkiye'deyiz." diye konuştu.

    Erdoğan, insanların birbirini sevmesi ve güvenmesi gerektiğini belirterek, "Dünyada gidişat kötü. Batı medeniyetinin sona yaklaştığı, duvara doğru gittiği bu dönemeçte karşımızda bu medeniyet nöbetini devralmak için bir fırsat kendini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız bu medeniyet nöbetini devralma yolunda aslında bize istikamet çizdi, Türkiye Yüzyılı. Bu medeniyet nöbetini devralmak sadece ekonomik büyümeden, savunma sanayisini güçlendirmekten geçmiyor. Bu aynı zamanda huzur ve güven toplumunun inşasından geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Vakıf çalışmalarından da bahseden Erdoğan, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

    Tek listeyle gidilen genel kurulda, Feyzi Utaş yeniden başkanlığa seçildi.

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş (sol 2), Erdoğan'a hediye takdim etti. (AA)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'na katıldı. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş (sol 2), Erdoğan'a hediye takdim etti. (AA)

    Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile diğer ilgililer ve cemiyet üyeleri katıldı.

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