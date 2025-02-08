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Adada kimse kalmadı! Kandilli'den tsunami uyarısı: Dalgalar 1 saatte Türkiye’de

Türkiye'de Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, yaşanabilecek 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye’nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Adada kimse kalmadı! Kandilli’den tsunami uyarısı: Dalgalar 1 saatte Türkiye’de

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    Deprem, volkanik patlama ve tsunami... İşte bu 3'lü kabus, Yunanistan'ı fena sarstı. Risk altındaki Santorini'de kimsecikler kalmadı. Herkes, bir süre sonra döneceklerini sandı.

    FİYATLAR DİBE VURDU
    Ama bunun kalıcı bir veda olduğu anlaşıldı. Çünkü Yunan halkı, adadaki evlerini satılığa çıkardı. Fiyatlarda 10 bin ila 40 bin Euro'luk düşüş yaşandı. "12 ada 11'e iner mi" yorumları yapıldı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ege Denizi'ndekin sismik hareketliliğe değinen Özel, deprem ve volkan üretme potansiyeli bulunan söz konusu depremleri 7/24 yakından takip ettiklerini, 1-6 Şubat'ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem meydana geldiğini söyledi.

    Prof. Özel, burada son haftadaki depremlerden 100'ünün 4 ve üzeri büyüklükte olduğuna dikkat çekti. Ege denizinin son 50 yıllık deprem verilerini de paylaşan Özel, şöyle devam etti:

    "1956 Amorgos Depremi var, çok büyük bir deprem. 7.7-7.8 (büyüklüğünde) büyük bir tsunami ve hasar yaratmış. Tsunami dalgalarının Mısır'a kadar ulaştığı tarihsel kayıtlarda vardı. 2011-2012'de deprem fırtınası ve volkanik aktivite vardı. Özel, Ege Denizi'nde 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye'nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğine işaret etti.

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