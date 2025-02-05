Ünlü iş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın, 24 Aralık 2024'te 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi gündemdeki yerini koruyor. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek "evliliğin iptali" talebiyle dava açtı. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olmasına karar verdi.



HEYETE GİRDİ

Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıktı.

İKİNCİSİNİ REDDETTİ

İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde gizlice dünya evine girmişti. İnan Kıraç'ın eşi eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğiydi.



İpek Kıraç, önce babası İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne başvuran İpek Kıraç, İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi. Mahkeme İnan Kıraç'ı "acil" olarak Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verdi.



Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ı bugün saat 11:00'de çağırdı. Ancak, Kıraç, mahkemeye gönderdiği mazeret dilekçesinde Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğunu belirterek, heyet incelemesinden affını istedi. Oysa İnan Kıraç'ın, Kıraça Holding'in son 4 yönetim kurulu toplantısına katılmadı.