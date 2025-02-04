Başkan Erdoğan’dan Şara’ya sıcak karşılama: Maşallah! Ankara’daki görüşme ABD medyasında

Ankara, bugün dünya tarihine damga vuracak kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
ŞARA ANKARA'DA
Başkan Erdoğan tarafından tahsis edilen uçakla Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve heyeti, Ankara'ya geldi.
Ankara, bugün dünya tarihine damga vuracak kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
ŞARA ANKARA'DA
Başkan Erdoğan tarafından tahsis edilen uçakla Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve heyeti, Ankara'ya geldi.
Suriye liderini taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
BAKAN BAYRAKTAR KARŞILADI
Şara'yı havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.
Şara, buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.
KÜLLİYE'DE SICAK KARŞILAMA
Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nı Külliye'nin girişinde "Maşallah" sözleriyle sıcak bir şekilde karşıladı. Şara aracından indikten sonra iki lider tokalaşırken tarihi görüşme öncesi basın mensuplarına poz verildi.
Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Başkan Erdoğan ve Ahmed Şara karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kritik kabulde rejim sonrası Suriye'deki yeni dönemle ilgili konular ele alındı.
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
ANKARA'DAKİ GÖRÜŞME ABD MEDYASINDA
Öte yandan Ankara'daki görüşme ABD basınında da geniş yer buldu. Amerikan medyasında, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul ederken Başkan Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesinin tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapıldı.
ABD medyası Türkiye'nin Suriye ile birçok alanda iş birliği yapmaya hazırlandığını ve bu durumun Amerikan çıkarlarına nasıl etki edebileceğini yazdı.
New York Times, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün artması bunun ABD'nin bölgedeki politikalarını nasıl etki edebileceğini analiz etti.
CNN, Şara'nın Türkiye ile olan ilişkilerinin Suriye'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu değerlendirmesini yaptı.
Washington Post, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenlik koridoruyla ilgili Şara ile mutabakata varmaya çalıştığını yazdı.
MSNBC, Şara'nın Türkiye ziyareti kapsamında bölgedeki enerji konularını ele alacaklarını yer verdi. ABD'li yayın organı Suriye'nin özellikle doğal gaz ve petrol kaynakları konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapmayı planladığını yazarken bu iş birliğinin Amerika'nın enerji politikalarına nasıl etki edebileceğine dair analizlere de yer verdi.