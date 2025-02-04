Başkan Erdoğan’dan Şara’ya sıcak karşılama: Maşallah! Ankara’daki görüşme ABD medyasında

Şara, buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

KÜLLİYE'DE SICAK KARŞILAMA Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nı Külliye'nin girişinde "Maşallah" sözleriyle sıcak bir şekilde karşıladı. Şara aracından indikten sonra iki lider tokalaşırken tarihi görüşme öncesi basın mensuplarına poz verildi.

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kritik kabulde rejim sonrası Suriye'deki yeni dönemle ilgili konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı. (AA)





Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

ANKARA'DAKİ GÖRÜŞME ABD MEDYASINDA



Öte yandan Ankara'daki görüşme ABD basınında da geniş yer buldu. Amerikan medyasında, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul ederken Başkan Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesinin tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapıldı.

ABD medyası Türkiye'nin Suriye ile birçok alanda iş birliği yapmaya hazırlandığını ve bu durumun Amerikan çıkarlarına nasıl etki edebileceğini yazdı.

New York Times, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün artması bunun ABD'nin bölgedeki politikalarını nasıl etki edebileceğini analiz etti.