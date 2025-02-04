Sosyal medya düzenlemesinde kademeli yaş kısıtlaması | Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Yaş tespitinde platformlara ciddi yükümlülük!

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Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin soruyu cevaplayan Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"PLATFORMLARA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK"

Düzenleme kapsamında, sosyal medya platformlarına yönelik 2 başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. 2'nci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."