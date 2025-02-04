"11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktı. Şu ana kadar asrın ihyası için 75 milyar doları yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı çok kısa bir zamanda. Yıl dönümünü 2 gün sonra yapacağımız, depremden iki yıl geçmeden böyle bir yatırımı 11 ilimize yaptık. 2025 yılı bütçemizde 584 milyar TL'lik yatırımı deprem bölgesinin ihyası için tahsis ettik.

Bugün sadece inşaat faaliyeti yapmıyoruz, Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu arkadaşlar yaklaşık 11 bin kilometre bakanlık olarak biz de Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz.

Bu buluşmamızın adı 'Asrın İhyası', bölgedeki tüm tarihi ve kültürel mekanları da bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden ihya ediyoruz.

Şehri bir bütün olarak değerlendirmek durumundasınız, Hatay'ın ihtiyacı ile Kahramanmaraş'ın Adıyaman'ın ihtiyacı farklı.

Biz hep şunu söyledik, Hataylılar yine Hatay'da İskenderun'da Defne'de komşuları ile birlikte yaşayacak. Hiç kimseyi mahallesinden uzaklaştırmayacağız dedik ve bunun için çalışıyoruz.

İstanbul’daki 7.5 milyon konut ve işyerinin 1.5 milyonu yüksek risk altında (Takvim.com.tr Arşiv)

Maraş'ta o Azerbaycan Mahallesi'nde yine güvenle aynı şekilde yaşayacaklar dedik bu bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Hatay'da tarihi Meclis binamızı, Asi Nehri'nin her iki tarafındaki tarihi miraslarımızı, dünyada ilk aydınlatılmış cadde olan Kurtuluş Caddemizi, Antakya'nın o tarihi güzel caddelerini ve İskenderun Sahili'ni yeniden ihya ediyoruz.