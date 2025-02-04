Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda' konuştu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"11 ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktı. Şu ana kadar asrın ihyası için 75 milyar doları yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı çok kısa bir zamanda. Yıl dönümünü 2 gün sonra yapacağımız, depremden iki yıl geçmeden böyle bir yatırımı 11 ilimize yaptık. 2025 yılı bütçemizde 584 milyar TL'lik yatırımı deprem bölgesinin ihyası için tahsis ettik.
Bugün sadece inşaat faaliyeti yapmıyoruz, Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu arkadaşlar yaklaşık 11 bin kilometre bakanlık olarak biz de Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyoruz.
Bu buluşmamızın adı 'Asrın İhyası', bölgedeki tüm tarihi ve kültürel mekanları da bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden ihya ediyoruz.
Şehri bir bütün olarak değerlendirmek durumundasınız, Hatay'ın ihtiyacı ile Kahramanmaraş'ın Adıyaman'ın ihtiyacı farklı.
Biz hep şunu söyledik, Hataylılar yine Hatay'da İskenderun'da Defne'de komşuları ile birlikte yaşayacak. Hiç kimseyi mahallesinden uzaklaştırmayacağız dedik ve bunun için çalışıyoruz.
İstanbul’daki 7.5 milyon konut ve işyerinin 1.5 milyonu yüksek risk altında (Takvim.com.tr Arşiv)
Maraş'ta o Azerbaycan Mahallesi'nde yine güvenle aynı şekilde yaşayacaklar dedik bu bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Hatay'da tarihi Meclis binamızı, Asi Nehri'nin her iki tarafındaki tarihi miraslarımızı, dünyada ilk aydınlatılmış cadde olan Kurtuluş Caddemizi, Antakya'nın o tarihi güzel caddelerini ve İskenderun Sahili'ni yeniden ihya ediyoruz.
Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun inşa ediyoruz.
Adıyaman'ımız bizim gözbebeğimiz, inşallah 2 gün sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte bir buluşmayı inşallah gerçekleştireceğiz. Adıyaman2da da tarihi meydan projemizi ve mazisi 500 yıla dayanan Ulu Camii'mizi de aslına uygun şekilde ihya ediyoruz.
2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgemizin tamamında 453 bin ev ve işyerimizi oradaki hak sahibi vatandaşımıza teslim edeceğiz, yeniden ihya edilmemiş tek bir kültürel değeri bırakmayacağız.
Murat Kurum: İstanbul’da milyonlarca kardeşimiz tıpkı Konya’daki bina gibi her an acilen yıkılacak 600 bin evde oturmaktadır (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
EGE'DEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK
Anadolu coğrafyası bir depremler coğrafyasıdır. Hepimiz depremin en önemli gerçek olduğunu bilmeliyiz. Buna mecburuz. Biz Malatya'da 201 bininci konutumuzun anahtarlarını verirken aynı anda Konya'da bir binanın kendiliğinden çöktüğüne şahitlik ettik.
1 haftadır AFAD'ın ve Bakanlığımızın takip ettiği Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Ege'deki Santorini Ada'nın 6.5 km kuzeydoğusunda bir volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011 ve 2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yaşanmıştı ama herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.
Santorini'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem fırtınasının bir benzeri şimdi yeniden başladı ve sarsıntılara sebep oluyor, bölgede volkanik hareketlilik başladı. Hem Konya'daki gibi kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj açıktır. Her iki hadise depreme hazırlık hadisesinin ne kadar acil olduğunu bir kere daha göstermiştir.