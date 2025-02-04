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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ogün Altıparmak paylaşımı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak'ın vefatının ardından bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" dedi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 11:01
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ogün Altıparmak paylaşımı

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    Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde:

    Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın 'ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe'ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun.

    Ogün Altıparmak (Takvim Foto Arşiv)Ogün Altıparmak (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE'NİN İLK GOL KRALI

    Futbolculuk kariyerine Karşıyaka'da başlayan Ogün Altıparmak, 1963 yılında imza attığı Fenerbahçe'de kısa sürede adını kulüp tarihine yazdırdı.

    1970-71 sezonunda sarı lacivertli formayla 16 gol kaydederek Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olma unvanını kazanan Ogün Altıparmak, aynı zamanda Türkiye'de 100 gol barajını aşan beşinci futbolcu olarak da tarihe geçti.

    Ogün Altıparmak Fenerbahçe formasıyla çıktığı 173 maçta 72 golün altına imza atmıştı.

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