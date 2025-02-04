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MSB acı haberi duyurdu! Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldı

Pençe-Kilit bölgesinde 3 Kasım 2022'de teröristlerin roketli saldırısında kayalıklardan düşerek şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025'te ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 18:43
MSB acı haberi duyurdu! Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına ulaşıldı

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    Pençe-Kilit bölgesinde 3 Kasım 2022'de teröristlerin roketli saldırısında kayalıklardan düşerek şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 29 Ocak 2025'te ulaşıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya açıklaması (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya açıklaması (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır.

    MSB acı haberi duyurdu: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldı (İHA)MSB acı haberi duyurdu: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldı (İHA)

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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