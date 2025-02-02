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Gözler Ankara'da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu'daki otel yangını faciası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesini Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası oluşturacak. Terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem toplantıda ele alınacak konular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 08:54
Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

    Kabine toplanıyor

    KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

    Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma genişliyor. Kabine toplantısında yangının nedenleri ve soruşturma süreci ele alınacak. Böyle bir facianın bir daha yaşanmaması için atılacak adımlar da masada olacak.

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    TERÖRLE MÜCADELEDE

    Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

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    İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

    Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. 4 tur esir takası yapıldı. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

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    SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEME DAİR GELİŞMELER

    MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde de Şara'nın Ankara'ya bir ziyaret yapması bekleniyor. Suriye'deki yeni döneme ilişkin gelişmeler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

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