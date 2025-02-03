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AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 21:33 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 21:37
AFAD DUYURDU: Ege Denizi’nde 4.7 büyüklüğünde deprem!

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Büyüklük: 4.7 (Mw)
    Yer: Ege Denizi
    Tarih: 2025-02-03
    Saat: 20:44:53 TSİ
    Enlem: 36.62417 N
    Boylam: 25.14722 E
    Derinlik: 6.89 km

    Deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (AA)AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (AA)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2025-02-03 21:11:1536.5880625.527.0ML3.2Ege DeniziDetay
    2025-02-03 21:08:5936.6444425.473067.0ML2.4Ege DeniziDetay
    2025-02-03 21:03:2637.8863929.2038914.4ML1.0Pamukkale (Denizli)Detay
    2025-02-03 20:52:3436.6347225.600567.0ML3.4Ege DeniziDetay
    2025-02-03 20:51:1737.8419427.453335.69ML1.9Söke (Aydın)Detay
    2025-02-03 20:44:5336.6241725.147226.89MW4.7Ege DeniziDetay
    2025-02-03 20:41:1636.7030625.668617.0ML2.2Ege DeniziDetay
    2025-02-03 20:33:0936.5072224.984728.3ML3.1Ege DeniziDetay
    2025-02-03 20:28:3736.6925.593067.0ML2.2Ege Denizi

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