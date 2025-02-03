Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-02-03
Saat: 20:44:53 TSİ
Enlem: 36.62417 N
Boylam: 25.14722 E
Derinlik: 6.89 km
Deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD DUYURDU: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem (AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-03 21:11:15
|36.58806
|25.52
|7.0
|ML
|3.2
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 21:08:59
|36.64444
|25.47306
|7.0
|ML
|2.4
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 21:03:26
|37.88639
|29.20389
|14.4
|ML
|1.0
|Pamukkale (Denizli)
|Detay
|2025-02-03 20:52:34
|36.63472
|25.60056
|7.0
|ML
|3.4
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 20:51:17
|37.84194
|27.45333
|5.69
|ML
|1.9
|Söke (Aydın)
|Detay
|2025-02-03 20:44:53
|36.62417
|25.14722
|6.89
|MW
|4.7
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 20:41:16
|36.70306
|25.66861
|7.0
|ML
|2.2
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 20:33:09
|36.50722
|24.98472
|8.3
|ML
|3.1
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-03 20:28:37
|36.69
|25.59306
|7.0
|ML
|2.2
|Ege Denizi