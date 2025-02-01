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Şu an deprem mi oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ son deprem kayıtları

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün farklı büyüklükte sarsıntılar meydana gelebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak kayıt altında tutuyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Ege Denizi'nde deprem oldu mu? İşte son deprem kayıtları.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 18:43
Şu an deprem mi oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ son deprem kayıtları

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    Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün farklı büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak kayıt altında tutuyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Ege Denizi'nde deprem oldu mu? İşte son deprem kayıtları.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1 ŞUBAT AFAD DEPREM KAYITLARI

    2025-02-01 18:05:0639.4505642.224447.03ML1.4Karaçoban (Erzurum)
    2025-02-01 17:51:1438.3002838.277229.75ML1.7Yeşilyurt (Malatya)
    2025-02-01 17:40:3837.8638927.170837.15ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.71 km] Kuşadası (Aydın)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025-02-01 17:26:2037.8711127.196117.0ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.84 km] Kuşadası (Aydın
    2025-02-01 17:11:3539.4719426.276677.11ML1.3Ege Denizi - [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
    2025-02-01 17:01:5036.5683325.459177.0ML2.8Ege Denizi

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025-02-01 16:29:4836.4922225.399177.0MW4.4Ege Denizi
    2025-02-01 16:26:1037.8294427.148337.06ML1.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.39 km] Kuşadası (Aydın)
    2025-02-01 15:51:4136.5755625.58757.0MW4.2Ege Denizi

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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