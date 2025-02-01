Şu an deprem mi oldu? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ son deprem kayıtları

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün farklı büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki son depremleri anlık olarak kayıt altında tutuyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Ege Denizi'nde deprem oldu mu? İşte son deprem kayıtları.