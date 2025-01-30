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Thodex Kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarına DDM'den yalanlama: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in "tahliye edildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, Özer’in tutukluluğunun devam ettiği ve kamuoyunun manipülasyonlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

AA AA
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:49 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 19:49
Thodex Kurucusu Fatih Özer’in tahliye edildiği iddialarına DDM’den yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

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    DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi." iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

    Thodex Kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarına DDM'den yalanlama. (Fotoğraf: X)Thodex Kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarına DDM'den yalanlama. (Fotoğraf: X)

    Söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

    Thodex kurucusu Fatih Özere o suçtan tahliye!Thodex kurucusu Fatih Özere o suçtan tahliye!
    Thodex kurucusu Fatih Özer'e o suçtan tahliye!

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