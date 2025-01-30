Thodex Kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarına DDM'den yalanlama: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi." iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.