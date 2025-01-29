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Türkiye'nin ilk ve tek "Açık Beyin" eğitimi "Uygarlık Tarihi Okulu" ile başlıyor!

Fikir platformu “Açık Beyin”, Uygarlık Tarihi Okulu’nu 12 Şubat’ta açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Türkiye’nin ilk ve tek Açık Beyin eğitimi Uygarlık Tarihi Okulu ile başlıyor!

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    Türkiye'de ilk ve tek olan "Açık Beyin", 2025 yılındaki çevirimiçi eğitimler için de hazırlıklarını tamamladı. Öğretim üyesi ve Yazar Dursun Ali Yaz, 'Uygarlık Tarihi Okulu' adı altında vereceği eğitimlerin 12 Şubat'ta başlayacağını anlattı. 6 hafta boyunca çarşamba günleri 20.00- 22.00 saatleri arasındaki eğitimde "Felsefe, bilim, teknoloji, para, hukuk ve kültür" konularının ele alınacağını vurguladı. Yaz,"Tarih boyunca tüm başarılı uluslar, hatta kişi ve kurumlar, bu 6 alandaki adımlarından oluşan bir yoldan giderek seçkin konuma yükselmiştir. Bu rota hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. İlgi duyanları bu derslere davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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