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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İmralı’nın beklenen çağrıyı yapması gerektiğini söyledi. “Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Beklenen çağrının biran önce açıklanması samimi dileğim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar!

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi: Kartalkaya yangını: Grand Kartal Otel yangını bir cinayettir. Siyasi dalaşmaların, sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyutta.
    Hangi ara siyasi ihtirasların eline düştük? 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereği. Devlet Denetleme Kurulu acilen devreye girmeli.
    MUHALEFETE TEPKİ: Seçimler zamanında yapılacak. Boykottan sonra sokağa çıkma çağrılarının isyana davet olduğunun farkındayız. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim.
    TERÖRSÜZ TÜRKIYE ADIMLARI: Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni kardeştir. Terörsüz Türkiye'nin mahşeri vicdanda gerçeğe döneceği günlere az kaldı.
    Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Pişman olduğunuzu, mücadelenin sonuç vermeyeceğini açıklayın. Beklenen çağrının biran önce açıklanması samimi dileğim.
    GAZZE'DE ATEŞKES: Temennimiz kalıcı barış ikliminin sağlanması. Filistinlilerin nerede yaşayacağına kimse karar veremez. Yeni ABD yönetimine düşen tavır terör örgütleriyle bağlarını koparması... MHP Lideri Devlet Bahçeli, İmralı'nın beklenen çağrıyı yapması gerektiğini söyledi. "Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Beklenen çağrının biran önce açıklanması samimi dileğim" dedi. Bahçeli, Kartalkaya'daki yangında ölen çocukların adları okunurken, duygulandı. "Sorumlular hesap vermeli" ifadesini kullandı.

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