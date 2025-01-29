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Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret: Masada Suriye var!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi. Steinmeier 5 Şubat'ta Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Almanya Cumhurbaşkanı Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

AA AA
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 20:02 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 20:06
Almanya’dan Türkiye’ye kritik ziyaret: Masada Suriye var!

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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Steinmeier 5 Şubat'ta Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    MASADA SURİYE VAR

    Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

    Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. (AA/24.04.2024)Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. (AA/24.04.2024)

    Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

    Suudi Arabistan ziyaretinin aslında Kasım 2024'de yapılmasının planladığı ancak Almanya'da koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

    Steinmeier'in ziyareti kapsamında Ürdün'de konuşlu Alman askerlerini de ziyaret edeceği kaydedildi.

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