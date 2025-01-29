Adana’da FETÖ’nün sözde serrehberine 6 yıl 10 ay hapis cezası

Savcının mütalaasında, sanığın örgüte ait evlerde kaldığı, sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerle görüşme kayıtlarının bulunduğu ve KHK ile kapatılan bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.A. ve avukatı katıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) sözde "serrehberi" olduğu iddiasıyla yargılanan E.A, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖCÜ sanığın KHK ile kapatılan bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı (Fotoğraf: AA)

FETÖ İÇİNDE SERREHBERİ ÇIKTI

E.A'nın örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, kendisine bağlı öğretmenlerden örgüte ait yayınlara abone bulunmasını istediğini, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiğini ve FETÖ içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık E.A, savunmasında, suçlamaları reddetti. E.A, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.