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Özel okullara "genel gider" uyarısı: Ek ücret alana yaptırım!

Velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan ‘genel gider’ ve ‘diğer ücretler’ adı altında ek ücret talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Bunun müeyyideleri var’ uyarısı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Özel okullara genel gider uyarısı: Ek ücret alana yaptırım!

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    Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen 'diğer ücretler' veya 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi. Yazıda bazı okulların 'genel gider', 'diğer ücret' gibi başlıklarla ücret talep ettiklerine dair şikâyetler geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

    SOMUT HİZMET GEREKİYOR
    "Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı açıktır." Yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, 'genel gider, diğer ücretler' adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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