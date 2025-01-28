Narin Güran cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı! Aile üyeleri cesedin başında plan yaptı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın katil zanlıları ile ilgili verilen ağırlaştırılmış müebbet kararının gerekçesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

"Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verildiğinde evde sadece Salim'in olması, sanık Yüksel ve Enes'in Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim'in Nevzat'a 'Yüksel ile ilişkisini gördüğü için maktul Narin'i öldürdüğü' şeklindeki söylemlerin diğer sanıklarla asıl maksadı gizlemek amacıyla planlandığı" vurgulandı.

FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ

Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları da hatırlatılarak "Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.