Halkın sağlığını hiçe saydılar! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa merdiven altı ürün yedirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partilisi Tunç Soyer tarafından bir önceki dönem hizmete sokulan Bayındır Süt İşleme Tesisi ile Ödemiş'teki et entegre tesisinin kapısını piyasaya olan borçlarını gerekçe göstererek kilitledi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, tesisin 2 yıldır ruhsatı olmadan kaçak olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. "Halkın sağlığının hiçe sayıldığını" söyledi.

İZBB ve İZTARIM eski yöneticileriyle, bu dönemde de üretime sessiz kalan yöneticiler hakkında işlem yapmak üzere Tarım ve Sağlık İl müdürlükleri ve savcıları göreve davet ettiğini bildirdi.