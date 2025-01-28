PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Halkın sağlığını hiçe saydılar! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa merdiven altı ürün yedirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 yıl boyunca merdiven altı üretim yapmış. Denetimsiz et ve süt ürünleri yedirmiş.

Ertan Gürcaner Ertan Gürcaner
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Halkın sağlığını hiçe saydılar! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa merdiven altı ürün yedirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partilisi Tunç Soyer tarafından bir önceki dönem hizmete sokulan Bayındır Süt İşleme Tesisi ile Ödemiş'teki et entegre tesisinin kapısını piyasaya olan borçlarını gerekçe göstererek kilitledi.

    AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, tesisin 2 yıldır ruhsatı olmadan kaçak olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. "Halkın sağlığının hiçe sayıldığını" söyledi.

    İZBB ve İZTARIM eski yöneticileriyle, bu dönemde de üretime sessiz kalan yöneticiler hakkında işlem yapmak üzere Tarım ve Sağlık İl müdürlükleri ve savcıları göreve davet ettiğini bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
    Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik olarak kötü durumdayım | Ayşe Barım tutuklandı
    Papara
    Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert çıkış! Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor
    Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek?
    2025’in en iyisi! Youssef En Nesyri gösterdiği müthiş performansla süper starları solladı
    AK Parti’den teröre taviz söz konusu değil mesajı: PKK/YPG silah bırakmalı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması
    Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış
    Anderson Talisca resmen Fenerbahçe’de! Brezilyalı yıldız İstanbul’a geldi
    Antalya Alanya’da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
    CHP’de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu’ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş’tan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Mersin’de kuzen belediyeciliği! CHP’li Vahap Seçer’in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu ’Gökayaz’lara kıyak atamalar ballı maaşlar