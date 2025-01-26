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"Dul maaşı" tartışmalarına DDM'den net yanıt: "İddialar manipülasyon içermektedir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan "dul maaşı" ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu' iddiası manipülasyon içermektedir."

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 21:22
Dul maaşı tartışmalarına DDM’den net yanıt: İddialar manipülasyon içermektedir

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    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Erkekler de artık dul maaşı alabilecek" şeklindeki iddiaları yalanladı.

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "2008 öncesi SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eşler için erkek-kadın ayrımı bulunmamakta olup bu hususta yeni bir düzenleme yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

    İşte DMM'nin sosyal medyadan o paylaşımı;

    Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu" iddiası manipülasyon içermektedir.

    2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

    SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.

    Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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