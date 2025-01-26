"Dul maaşı" tartışmalarına DDM'den net yanıt: "İddialar manipülasyon içermektedir"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Erkekler de artık dul maaşı alabilecek" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "2008 öncesi SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eşler için erkek-kadın ayrımı bulunmamakta olup bu hususta yeni bir düzenleme yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte DMM'nin sosyal medyadan o paylaşımı;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu" iddiası manipülasyon içermektedir.

2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.