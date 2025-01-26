Cezasızlık algısı tarihe karışıyor: Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak

Adalet Bakanlığı , 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı. Beş temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan belge, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlık sürecinde ulusal ve uluslararası adalet uygulamaları incelenirken, paydaşların görüşleri ve adalet istatistiklerine dayalı analizler de dikkate alındı.

56 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ GÖRÜŞ VE ÖNERİ SUNDU

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, geniş kapsamlı bir katılım süreciyle oluşturuldu. Bu süreçte, yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, bulundukları ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri ve adalet sistemlerine ilişkin bilgiler alındı. Ayrıca, Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden 56 binden fazla vatandaş görüş ve öneri sundu. 12 bin paydaşla gerçekleştirilen anket çalışmaları da belgenin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu katkılar, adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan reform planına yön verdi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sisteminde güveni artırmayı ve vatandaşların yargı hizmetlerinden adil ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefliyor. Belge, temel hak ve özgürlüklerin korunup güçlendirilmesini, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve daha güvenilir, erişilebilir bir adalet sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu reformlarla adalet hizmetlerinin şeffaflığı ve etkinliği artırılacak.