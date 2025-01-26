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Cezasızlık algısı tarihe karışıyor: Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak

Adalet Bakanlığı'nın 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2025-2029 döneminde yargı sisteminde köklü değişiklikleri hedefliyor. Reform kapsamında, trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetine el konulacak ve caydırıcı cezalar uygulanacak.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 09:42
Cezasızlık algısı tarihe karışıyor: Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak

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    Adalet Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı. Beş temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan belge, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlık sürecinde ulusal ve uluslararası adalet uygulamaları incelenirken, paydaşların görüşleri ve adalet istatistiklerine dayalı analizler de dikkate alındı.

    56 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ GÖRÜŞ VE ÖNERİ SUNDU

    Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, geniş kapsamlı bir katılım süreciyle oluşturuldu. Bu süreçte, yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, bulundukları ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri ve adalet sistemlerine ilişkin bilgiler alındı. Ayrıca, Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden 56 binden fazla vatandaş görüş ve öneri sundu. 12 bin paydaşla gerçekleştirilen anket çalışmaları da belgenin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu katkılar, adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan reform planına yön verdi.

    Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sisteminde güveni artırmayı ve vatandaşların yargı hizmetlerinden adil ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefliyor. Belge, temel hak ve özgürlüklerin korunup güçlendirilmesini, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve daha güvenilir, erişilebilir bir adalet sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu reformlarla adalet hizmetlerinin şeffaflığı ve etkinliği artırılacak.

    MAHKEME SÜREÇLERİ KISALACAK

    Adalet Bakanlığı'nın 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik ve sivil bir anayasa için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Reform kapsamında yeni mahkemeler kurulacak ve hızlıca faaliyete geçirilecek.

    Uyuşturucu kullanma ve ti̇careti̇ suçuna i̇li̇şki̇n ihtisas mahkemeleri̇ belirlenecek. Temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması sağlanarak yargı süreçleri hızlandırılacak. Bazı uyuşmazlıklar için "doğrudan temyiz" sistemi devreye alınacak. Ayrıca, duruşmaların kesintisiz devam etmesi ilkesine bağlı kalınacak, yalnızca kanunda belirtilen istisnai durumlarda duruşmalar en fazla 2 ay süreyle ertelenebilecek. Bu düzenlemeler, daha hızlı ve etkin bir adalet sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

    YARGILAMALARA YAPAY ZEKA DESTEĞİ GELİYOR

    4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargı süreçlerine teknoloji entegrasyonunu da içeriyor. Yargılama faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapay zeka sistemleri geliştirilecek. Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı "noter yardımcılığı müessesesi" sisteme dahil edilecek. Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamaları yükseltilerek, daha nitelikli hukukçular yetiştirilmesi hedeflenecek. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde "Hukuk Araştırmaları Merkezi" kurulacak ve hukuk alanında bilimsel çalışmalar desteklenecek. Bu adımlar, yargı süreçlerinin daha verimli ve modern bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

    CEZASIZLIK ALGISI YIKILACAK

    Adalet Bakanlığı'nın 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik el koyma ve müsadere işlemlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Suçları önlemek amacıyla telefon abonelik süreçlerinde kimlik doğrulama zorunluluğu getirilecek ve daha sıkı kurallar uygulanacak. Ayrıca, belirli bir süre içinde güncellenmeyen telefon abonelik kayıtlarına ait hatlar iletişime kapatılarak sistem güvenliği artırılacak. Bu adımlar, suçla daha etkin mücadele etmeyi hedefliyor.

    Hapi̇s cezası üst sınırı i̇ki̇ yildan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi̇ olan suçlarda ki̇şi̇ni̇n davranışlarının yeni̇den bi̇r suç i̇şleyeceği̇ hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun i̇şleni̇ş şekli̇, suçun kamu düzeni̇ni̇ aği̇r şeki̇lde bozma tehli̇kesi̇ gözetilerek tutuklama tedbi̇ri̇ne başvurulabi̇lmesi̇ne yöneli̇k düzenleme yapılacak.
    Deneti̇mli̇ serbestli̇k uygulaması cezaların caydırıcılığı açısından yeni̇den değerlendirilecek.

    TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞACAK

    Trafi̇kte i̇şlenen suçlar i̇le trafik güvenli̇ği̇ni̇ tehli̇keye uğratan kabahatleri̇n yaptırımları, caydırıcılığı göz önünde bulundurularak
    yeni̇den belirlenecek.
    Trafi̇kte saldırı amacıyla araçtan i̇nme gi̇bi̇ davranışlar, sürücü belgesi̇ni̇n geri̇ alınması da dâhi̇l olmak üzere müstaki̇l yaptırıma bağlanması sağlanacak.
    Ölümlü veya yaralanmalı trafi̇k kazalarında zaruret dışında olay yeri̇ni̇n terk edi̇lmesi̇ ayrı bi̇r suç olarak düzenlenecek.

    BAĞIMLILARA ÖZEL CEZA İNFAZ KURUMU OLUŞTURULACAK

    Uyuşturucu madde bağımlıları için rehabi̇li̇tasyona uygun müstakil ceza infaz kurumları oluşturulacak. Mali̇ sonuçları da dâhi̇l olmak üzere boşanma hukukunun aksayan yönleri̇ gözden geçi̇ri̇lecek, taraflar i̇le çocukların hak ve menfaati̇ne uygun yeni̇ bi̇r boşanma usulüne i̇li̇şki̇n çalışma yapılacak. Şi̇ddet i̇çermeyen ai̇le uyuşmazlıklarında ai̇le arabuluculuğu müessesesi̇ getirilecek. İdari̇ uyuşmazlıklara i̇li̇şki̇n davalarda pi̇lot dava uygulamasına geçi̇lecek. Alacaklı i̇le borçlu arasındaki hassas dengeyi̇ gözetecek şeki̇lde yeni̇ bi̇r i̇cra ve i̇flas kanunu hazırlanacak. Ai̇le i̇çi̇ ve kadına yöneli̇k şiddet suçları soruşturma büroları yaygınlaştırılacak.

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