Cezasızlık algısı tarihe karışıyor: Saldırı için araçtan inenin ehliyetine el konulacak

Adalet Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı. Beş temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan belge, yargı sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. Hazırlık sürecinde ulusal ve uluslararası adalet uygulamaları incelenirken, paydaşların görüşleri ve adalet istatistiklerine dayalı analizler de dikkate alındı.
56 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ GÖRÜŞ VE ÖNERİ SUNDU
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, geniş kapsamlı bir katılım süreciyle oluşturuldu. Bu süreçte, yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, bulundukları ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri ve adalet sistemlerine ilişkin bilgiler alındı. Ayrıca, Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden 56 binden fazla vatandaş görüş ve öneri sundu. 12 bin paydaşla gerçekleştirilen anket çalışmaları da belgenin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu katkılar, adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan reform planına yön verdi.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sisteminde güveni artırmayı ve vatandaşların yargı hizmetlerinden adil ve etkin bir şekilde yararlanmasını hedefliyor. Belge, temel hak ve özgürlüklerin korunup güçlendirilmesini, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve daha güvenilir, erişilebilir bir adalet sisteminin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu reformlarla adalet hizmetlerinin şeffaflığı ve etkinliği artırılacak.
MAHKEME SÜREÇLERİ KISALACAK
Adalet Bakanlığı'nın 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik ve sivil bir anayasa için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, hak ve özgürlüklerin daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Reform kapsamında yeni mahkemeler kurulacak ve hızlıca faaliyete geçirilecek.
Uyuşturucu kullanma ve ti̇careti̇ suçuna i̇li̇şki̇n ihtisas mahkemeleri̇ belirlenecek. Temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması sağlanarak yargı süreçleri hızlandırılacak. Bazı uyuşmazlıklar için "doğrudan temyiz" sistemi devreye alınacak. Ayrıca, duruşmaların kesintisiz devam etmesi ilkesine bağlı kalınacak, yalnızca kanunda belirtilen istisnai durumlarda duruşmalar en fazla 2 ay süreyle ertelenebilecek. Bu düzenlemeler, daha hızlı ve etkin bir adalet sistemi oluşturmayı amaçlıyor.