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Fahiş fiyatlara boykot başladı! Hırvatlar, marketleri ve benzin istasyonlarını boş bıraktı

Sosyal medyadan organize olan Hırvatlar, fahiş fiyat uygulayan marketleri ve benzin istasyonlarını boykot etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Fahiş fiyatlara boykot başladı! Hırvatlar, marketleri ve benzin istasyonlarını boş bıraktı

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    Hırvatistan'da fahiş fiyat artışları ve enflasyon ülke genelinde tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren tüm gün mağazaları, market zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti.

    Bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlara, tüketiciyi koruma dernekleri ve siyasi partiler de destek verdi. Ülke tarihinde ilk kez organize edilen genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı.

    Boykotun organize edildiği "Halo, Inspektore" adlı Facebook grubunda yayımlanan mesajda, "Son iki yılda hiçbir AB ülkesi, başta gıda fiyatları olmak üzere böyle bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmadı. Üstelik artışlar durmuyor ve yeni zamlar duyuruluyor. Bu fiyat artışları, on binlerce vatandaşımız için artık dayanılmaz hale geldi. Biz de ürünleri ve marketleri boykot ediyoruz" denildi.

    Hedefin fiyatların aşırı bir şekilde artışını önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, "Piyasanın karmaşık bir mekanizma olduğunun ve tek bir boykotla fiyatların bir gecede düşmeyeceğinin farkındayız ama bu aşırı artış durdurulabilir ve durdurulmalı" ifade edildi.

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