Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi 'ne düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki Suudi Hastanesi’ne yapılan saldırıyı kınadı. (Fotoğraf: X)

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın El Feşir şehrindeki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası hukuka uyulması ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Sudan'da barış ve istikrarın tesisini mümkün kılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.