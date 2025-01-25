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Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 22:52 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 23:12
Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!

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    21 Ocak gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen Grand Kartal Hotel'deki yangın 78 canımızı hayattan kopardı.

    Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Faciada henüz acılar tazeyken skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına telefonla ulaşarak dalga geçen, uygunsuz ifadeler kullanan ve bu konuşmaları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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