Bakan Tunç Kartalkaya’daki otel yangını hakkında konuştu: Suçlular hesap verecek

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekilinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin jandarmada sorgularına başlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Her ne suretle olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.



8 BÜYÜK SORUN

Bu arada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oteldeki eksiklikleri tespit etmelerine rağmen ilgili hiçbir kuruma bildirimde bulunmadıklarını anlattı. "Otelde 8 tane marjinal sorun bulunuyor. Eksiklikler tamamlansaydı bu insanlar ölmeyecekti" ifadesini kullandı. Özcan'ın itiraf gibi açıklamaları üzerine vatandaşlar tepkilerini haykırdı: Madem eksiklikleri belirlediniz, neden savcılığa ve ilgili diğer kurumlara bildirmediniz.

Başkan Yardımcısı Gülener'in, otelin arkasındaki 70 metrekare restoran için olumlu itfaiye raporu verdiği ortaya çıktı.