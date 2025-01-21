Son dakika: Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Son günlerde muhalefet yargıyı tehdit edip milli iradeye parmak sallayan bir tutum içerisinde.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Adı sık sık ırkçı provokasyonlarla anılan, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yürütüp toplumun sinir uçlarıyla oynayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurdu.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SORUŞTURMASI
Gelişme üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gözaltına alındı. Ankara'dan İstanbul'a getirilen Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ayrı bir soruşturma daha başlatıldı.
Özdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.