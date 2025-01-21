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Son dakika: Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:17
Son dakika: Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

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    Son günlerde muhalefet yargıyı tehdit edip milli iradeye parmak sallayan bir tutum içerisinde.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

    Adı sık sık ırkçı provokasyonlarla anılan, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yürütüp toplumun sinir uçlarıyla oynayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurdu.

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (DHA)Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (DHA)

    "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SORUŞTURMASI

    Gelişme üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gözaltına alındı. Ankara'dan İstanbul'a getirilen Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ayrı bir soruşturma daha başlatıldı.

    Özdağ, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Ümit Özdağ gözaltına alındı: Soruşturma genişletildiÜmit Özdağ gözaltına alındı: Soruşturma genişletildi
    Ümit Özdağ gözaltına alındı: Soruşturma genişletildi

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