Başsavcılık harekete geçti! Akın Gürlek’i tehdit eden CHP’li Mertcan Üreten gözaltına alındı

Beşiktaş'taki vurgun çarkıyla siyaseten çıkmaza giren CHP, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu arıyor.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın "SEYYAR GİYOTİN" paylaşımıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdi. Özgür Özel, Gürlek'e hakaretler savurdu. Ekrem İmamoğlu ise başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA
Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.
Bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Skandal bununla sınırlı değildi...
AKIN GÜRLEK'E "ZEKERİYA ÖZ" TEHDİDİ! ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, FETÖ'cü firari vatan haini Zekeriya Öz'ün fotoğrafını paylaşıp Akın Gürlek'i tehdit etmeye kalktı.
"Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı, Akın Gürlek kaçamayacak" paylaşımında bulunan Üreten'in bir süre sonra ilgili tweeti sildiği gözlemlendi.