Başsavcılık harekete geçti! Akın Gürlek’i tehdit eden CHP’li Mertcan Üreten gözaltına alındı

CHP'li Mertcan Üreten ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)





GÖZALTINA ALINDI



Sürece müteakip CHP'li Mertcan Üreten "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçundan gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra Twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."