Steam çöktü mü? Steam serverları arızalandı mı? 17 Ocak steam erişim engeli

Steam çökme ve bağlantı sorunu kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Online oyun meraklıları platforma erişimde yaşadıkları bağlantı sorunu nedeniyle sunucu arızalarını araştırıyor. Son raporlara göre oyun esnasında Steam bağlantı hatası alanlar, konuyla ilgili güncel açıklamaları takip ediyor. Peki, 17 Ocak Steam çöktü mü, bağlantı sorunu mu var? İşte Steam server hatası ile ilgili merak edilenler.
(Takvim Foto Arşiv)
17 Ocak Steam çöktü mü?
Küresel raporlamalar neticesinde kullanıcılar dijital oyun dağıtım platformu Steam'e erişimde sorun yaşıyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam uygulama girişinde erişim problemi yaşayanlar hatanın nedenini merak ediyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Steam arıza bildirimi 17 OCAK 2025
Steam'de bugün saat 14.00'dan itibaren bağlantı problemleri kaydediliyor.
Kullanıcıların yaşadığı problemleri raporlayan Downdetector platformu tarafından paylaşılan bilgilere göre problemlerin yüzde 67'sinin sunucu bağlantılarından kaynaklandığı belirlendi.
(Downdetector)
STEAM KIRMIZI KOD VERDİ
Platform Steam'e en yüksek oranda hata durumunu belirten kırmızı kodu paylaştı.