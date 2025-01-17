Bakan açıkladı! Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin uzatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden zara gören vatandaşların yanında olduklarını bildirdi. (X paylaşımı)

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz."