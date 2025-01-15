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CHP'li Rıza Akpolat'ın usülsüz ihaleleri sayıştay raporunda! İşte 4-4'lük yolsuzlukları...

Beşiktaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvetle verdiği ihalelerin ayrıntıları sayıştay raporuna yansıdı. Çöp ihalesini bile 4 kez iptal edip 'adrese teslim' ettiği saptandı. İşte 4-4'lük yolsuzluk...

Ali Oktay Ali Oktay
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
CHP’li Rıza Akpolat’ın usülsüz ihaleleri sayıştay raporunda! İşte 4-4’lük yolsuzlukları...

İÇİNDEKİLER

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    1- Çöp toplama ve temizlik ihalesi açıktan yapılması gerekirken doğal afet ve salgın hastalık olmadığı halde pazarlık usulü yapıldı.
    2- Anlaşmaya varılan rakamlar çizilip değiştirildi. El yazısıyla yeni rakamlar yazıldı! Bunu yazanların kimliği saklandı.
    3- Otobüs, minibüs ve servis aracı kiralama işi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan hiçbir şekilde izin alınmadı.
    4- Servis hizmetinde kullanılacak kiralık araçların maliyetinin tespitinde ise esnaf odasının belirlediği ücretler uygulanmadı.

    A"RIZA" RAPORU
    CHP'li Akpolat'ın usulsüz ihaleleri, Sayıştay raporlarına da girdi. Belediye işlerini, adrese teslim ettiği belirlendi...
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ndeki usulsüz ihaleleri mercek altına aldı. CHP'li vekil Erdoğan Toprak'a yakın isim olan Başkan Rıza Akpolat'ın, Diyarbakırlı işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine 1 milyar liralık ihale verdiği iddiası ortaya atıldı. Sayıştay raporlarında da bu işlerin ayrıntıları yer aldı. Buna göre belediye çöp toplama işini açık ihale yerine tam 4 kez pazarlık usulüyle yaptı. Hak ediş raporlarındaki rakamların üzerleri çizilerek yeni rakamlar yazıldı. Personel servis hizmeti için yönetmelikte belirtilen belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurularak izin alınmadı. Personel servis hizmetinde kullanılacak kiralık araçların maliyetinin tespitinde esnaf odasının belirlediği tarifeler hesaplanmadı.

    İBB'DEN AKTAŞ'A 5 MİLYARLIK İHALE
    Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin, 2019-2024 arasında İBB iştirakleri İETT, İGDAŞ, Halk Ekmek ve İSFALT'tan da 5 milyar liralık ihaleler aldığı iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş'ta Akpolat'a destek amacıyla Özgür Özel ile belediye önüne giden Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı bazı şirketlerde de usulsüz ihale belirlenmesi üzerine, "Buradan yola çıkarak bana bir operasyon düşünüyorsanız sizi uyarıyorum, sonuçları ağır olur" sözleriyle tehdit etti. "İhalelerden belediye başkanı değil, birim müdürleri, daire başkanları sorumludur" diye ekledi.

    Akpolat'tan alınan ihalelerin karşılığında verilen rüşvet paralarının dikkat çekmemek için belediyeye ait çöp kamyonuyla taşındığı iddia edildi.

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