Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı’dan akılalmaz savunma: Salonda bebek katili yok

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikici duruşması başladı. Duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.



'BUNLAR KURGU': Tutuklu sanıklardan Fırat Sarı, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili ya da bir dolandırıcı görmüyorum. Ben, bir örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum. Haber özgürlüğü denilen şey bu değil; bunlar kurgu, bunlar hayal. Kamuoyu adımıza bir hüküm verdi. Haberlerde bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Politikacılar kamuoyunu tatmin etmeye çalışıyor. Toplumsal olarak bizi sildiniz; biz öldük. Biz iğrenç varlıklar olduk, bebek katilleri olduk. Biz, kamuoyunun yarattığı algı üzerinden yargılanıyoruz. Burada hukuk işlemiyor. Hapishanede insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorum. Haberlerin durması gerekiyor" dedi.



3 CEZAEVİ GÖRDÜM: Tutuklu sanık hemşire Sümeyye Taşçı, "Dolandırıcılık yaptığım söyleniyor. Hiçbir mal yok, hiçbir mülk yok. 28 yaşındayım, 3 tane cezaevi gördüm. Ailemle görüşemiyorum" dedi.



'MEDYA SİZE BASKI YAPTI'

Tutuklu sanık Başhekim Ali Dirik, "Fırat Sarı ile anlaşma yapmadım. Sabit maaş alıyorum. Diğer başhekimler nerede? Medya size baskı yaptı" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Hastane Genel Müdürü Murat Mantuş, "Gördüğüm kadarıyla bütün deliller toplanmış, tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Doktor "Ne maaş aldığımızı Türk Tabipler Birliği'ne sormanızı istiyorum" ifadesini kullandı.