Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

RAV İSAK HALEVA KİMDİR? İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamlayan Haleva, 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında "Rav" derecesi aldı.

Fotoğrafta: Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva

1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yapan Haleva, ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.