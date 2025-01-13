30 Ağustos Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan korsan yemin tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Törende emir komuta zincirini bozarak korsan yemin eden teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler, sosyal medyada yayımlanan fotoğrafların Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun talimatıyla çekildiğini iddia etti.

Bu iddialara Milli Savunma Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan yalanlama geldi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulunda icra edilen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni sonrasında meydana gelen hadiselere dair görüntüler 30 Ağustos akşamından itibaren sosyal medyada paylaşılmıştır.

"ASILSIZ İDDİA VE İTHAMLAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kendilerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin avukatı olarak beyan eden kişiler ve bazı gazeteciler tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik asılsız iddia ve ithamlar dile getirilmektedir. Bu iddia ve ithamlar gerçek dışıdır.

"SOSYAL MEDYAYA TAŞINDIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Tören sonrasında yaşananlara dair sosyal medyada tespit edilebilen ve kamuoyuna mal olan ilk videonun paylaşımı 31 Ağustos tarihinde (@mustafaonsel) X hesabından yapılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu videonun tören alanında bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekildiği ve mesajlaşma gruplarına gönderildiği, buradan da sosyal medyaya taşındığı anlaşılmıştır.

"ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİSİ YOKTUR"

Bu hadiseyle ilgili en çok kullanılan fotoğraf ise bir foto muhabiri tarafından çekilmiş ve aynı gün ilgili basın kuruluşunun internet sitesinde törenle ilgili yayımlanan haberinde de yer almıştır. Bu video ve fotoğrafın Kara Harp Okulu tarafından çekilen görüntülerle ilgisi yoktur. Ayrıca o gün tören alanında değişik medya kuruluşlarına mensup 18 basın mensubu görev yapmış, video ve fotoğraf çekmiştir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

TV ekranları ile yazılı basında dile getirilen kasıtlı iddia ve ithamların amacının; Milli Savunma Üniversitesini yıpratmak, devam eden soruşturmayı yönlendirmek ve mecrasından saptırmak olduğu açıktır.

Bu görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik iftira niteliğindeki asılsız iddia ve ithamları, görsel ve yazılı medyada ısrarla konuşup yazmaya devam eden şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.