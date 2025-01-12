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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2025 yılı hac protokolünü imzaladı: Turist vizesiyle hacı olmak yok

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladı. Buna göre protokol kapsamında hac vizesi bulunmayanlara Mekke'de hac izni verilmeyecek.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:31
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2025 yılı hac protokolünü imzaladı: Turist vizesiyle hacı olmak yok

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    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, beraberindeki heyet ile 2025 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (AA)Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (AA)

    Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2025 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Rabia görüşmede, hac ibadetinin kolaylıkla yerine getirilebilmesi için bu yıl ek tedbirler aldıklarını belirterek, hac mekanlarının kısıtlı bir alanı kapsaması nedeniyle bir planlama dahilinde hac organizasyonunu gerçekleştirdiklerini dolayısıyla bu yıl hac vizesi bulunmayanların, farklı vize türleriyle Mekke'ye gelerek hac yapmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

    Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da 2025 yılı hac protokolünü imzaladı (AA)Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da 2025 yılı hac protokolünü imzaladı (AA)

    Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2025 yılı hac protokolünü imzaladı.